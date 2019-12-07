Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис рассказал о поражении от испанской Барселоны (94:102) в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис рассказал о поражении от испанской "Барселоны" (94:102) в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги."Сегодня баскетболисты соперника была сильнее нас, однако я бы хотел вынести положительные моменты из этого матча, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Мы сделали много хорошего, хотя, конечно, нужно улучшать защиту против игроков такого плана, как у "Барселоны". Также мы должны лучше играть на подборе, так как уступили сопернику десять подборов. Наконец, если такой команде дать возможность забивать легкие трехочковые, победить очень сложно", – подытожил наставник химчан.Напомним, "Химки" потерпели четвертое поражение кряду в Евролиге и занимают восьмое место в турнирной таблице, а "Барселона", одержавшая третью победу в последних пяти играх, расположилась на второй строчке.В следующем матче турнира "желто-синие" в четверг, 12 декабря примут немецкую "Альбу", а каталонцы на следующий день дома сыграют с греческим "Панатинаикосом".