Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче 19-го тура российской премьер-лиги с тульским Арсеналом (0:4).

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче 19-го тура российской премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (0:4)."Быстрый гол во втором тайме повлиял на дальнейшее направление игры. Хотели сравнять счет, пошли вперед большими силами, пропустили контратаку, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Ну а после удаления игра закончилась. Хотя первый тайм не предвещал такого положения дел"."Локомотив" с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Арсенал" поднялся на шестую строчку, имея в активе 25 очков. В следующем туре чемпионата России "оружейники" 1 марта на выезде сыграют с "Сочи", а москвичи в тот же день в Петербурге встретятся с "Зенитом".