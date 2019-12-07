Дети, которые рождаются с помощью кесарева сечения, настолько же подвержены ожирению, как и их сверстники, появившееся на свет естественным путем. К соответствующему выводу пришли шведские медики.

Дети, которые рождаются с помощью кесарева сечения, настолько же подвержены ожирению, как и их сверстники, появившееся на свет естественным путем. К соответствующему выводу пришли шведские медики.Медик из Каролингского института Дэниел Берглинд рассказал, что не найдено никаких свидетельств того, что кесарево сечение повышает риск развития ожирения. Шведские ученые пришли к такому выводу, изучив обстоятельства появления на свет примерно ста тысяч восемнадцатилетних подростков, которые проживают в стране. Для этого они сопоставили информацию о том, есть ли у несовершеннолетних лишний вес, а если есть, то когда они его приобрели.Число подростков, страдающих ожирением, оказалось действительно несколько выше среди тех шведов, которые были рождены путем добровольного или обязательного кесарева сечения, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на публикацию исследования в журнале PLoS One. Но это было связано не с хирургической операцией, а с рядом побочных факторов. Например, матери таких детей чаще всего обладали вредными привычками, диабетом, лишним весом, что способствовало ожирению у потомства.Также ученые пришли к выводу, что основным фактором риска для несовершеннолетнего является вес матери до зачатия. Чем он выше, тем больше вероятность того, что ребенок впоследствии приобретет лишний вес еще до исполнения совершеннолетия.Данные исследования говорят о том, что на развитие ожирения скорее влияет генетическая предрасположенность к набору лишней массы, а также различные гормоны, попавшие в плод из организма матери.