Последнее время в Инстаграме актрисы Дарьи Мороз то и дело появляются снимки эротического содержания. Многие связывают это с разводом артистки с режиссером Константином Богомоловым. Дескать, Мороз пытается доказать, что ничуть не хуже Собчак.

Последнее время в "Инстаграме" актрисы Дарьи Мороз то и дело появляются снимки эротического содержания. Многие связывают это с разводом артистки с режиссером Константином Богомоловым. Дескать, Мороз пытается доказать, что ничуть не хуже Собчак.После выхода на экраны сериала "Содержанки", в котором Мороз сыграла сексуальную и уверенную в себе женщину, актриса стала вести себя иначе. Светские обозреватели пишут, что появление в Сети откровенных фото артистки выглядит как жалкая попытка показаться сильной и независимой.Стоит отметить, что поклонники Мороз с этим утверждением не согласны. В комментариях под свежим постом актрисы в "Инстаграм" возбужденные россияне выразили мнение, что нынешняя супруга Константина Богомолова Ксения Собчак и рядом не стояла. "Как же Вы горячи, Даша", "очень красивая", "какой отменный результат, когда фотограф и модель – одно целое!", "Дарья, сколько Вам лет? 25 максимум", – написали юзеры.6 Дек 2019 в 12:35 PSTРанее "Дни.ру" писали о том, что бывшая жена Константина Богомолова опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте новый пост. Он спровоцировал волну слухов о том, что намерена вернуть экс-супруга.На снимках звезда позирует в белом трикотажном мини-платье с острыми плечами и воротником-стойкой. Весь наряд усыпан золотыми пайетками. Завершают смелый аутфит ботфорты коричневого цвета на высоком каблуке.