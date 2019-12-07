Мы будем продолжать акции в защиту русского языка, пока власти не сдадутся. Будем выводить людей на улицы Риги, а также протестовать другими способами, отправляя петиции в международные суды, - заявил в прямом эфире программы 60 минут сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов, комментируя прошедшее массовое шествие в защиту русских школ.

"Мы будем продолжать акции в защиту русского языка, пока власти не сдадутся. Будем выводить людей на улицы Риги, а также протестовать другими способами, отправляя петиции в международные суды", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов, комментируя прошедшее массовое шествие в защиту русских школ."Люди, которые надеялись, что мы остановимся после выборов или после вступления закона о переводе всего обучения на латышский язык, очень сильно ошиблись. Протесты будут продолжаться! Правда, сейчас у нас есть сложности из-за того, что грядут внеочередные выборы Рижской думы, и мы на два месяца выпадаем из жизни. Но, тем не менее, в ближайшие годы русское сопротивление будет развиваться", — заверил Митрофанов.Что касается скандального романа русофоба Гунарса Яновскиса "Сола", включенного в школьную программу, сопредседатель партии "Русский союз Латвии" отметил: "У нас учителя находятся под жутким давлением со стороны государства. Могут выгнать без всяких объяснений, если человек что-то идеологически неправильно преподает. А книга попала в школьную программу для того, чтобы выпускники школ стеснялись потом признаться в смешанной среде, что они происходят из русской семьи".Шествие в защиту образования на русском языке в Латвии прошло в Риге. В мероприятии приняли участие около одной тысячи человек. Колонну возглавляли ученики младших классов из русских школ. Весной страна приняла окончательное решение о постепенном переходе на латышский язык. Защитники прав и свобод обратились с жалобой в ООН и Европейский суд по правам человека.