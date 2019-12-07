Для получения вышеуказанных государственных услуг со скидкой необходимо зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской Федерации...

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перешло на оказание государственных услуг и функций в упрощенном порядке.Управление внутренних дел Центрального административного округа г. Москвы информирует граждан о возможности оплачивать госпошлины на Портале государственных услуг Российской Федерации (сайт: https://www.gosuslugi.ru) с 30 % скидкой, в случае подачи заявлений в форме электронного документа с использованием Единого портала по предоставлению государственных услуг:1. Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;2. Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;3. Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства;4. Предоставление адресно-справочной информации.5. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;Для получения вышеуказанных государственных услуг со скидкой необходимо зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской Федерациисайт: https://www.gosuslugi.ruПресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60