Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на угрозу перехвата иностранными спецслужбами конфиденциальных разговоров и сообщений.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на угрозу перехвата иностранными спецслужбами конфиденциальных разговоров и сообщений.7 декабря телеканал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников разведслужб, сообщил, что президент Соединенных Штатов продолжает пользоваться для звонков личным мобильным телефоном, который у него был еще до вступления в должность. Как отмечалось, это касается в том числе звонков, которые были совершены в последние несколько недель.Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что это ложные информация и сообщения. Он пояснил, что в течение уже нескольких лет не имеет личного мобильного телефона, пользуясь лишь одобренными и выпущенными правительством телефонами.Политические противники уже критиковали Трампа за пользование личным телефоном. По мнению критиков, это может позволить спецслужбам других стран прослушивать звонки главы американского государства.Предшественник Дональда Трампа Барак Обама признавался, что спецслужбы не разрешают ему завести iPhone. Обаме приходилось довольствоваться телефоном Blackberry с проприетарной системой защиты, напоминает РИА Новости. К концу своего президентства Обама все-таки получил iPhone в пользование, но спецслужбы отключили на нем большинство функций.