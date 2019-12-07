В Ковровском районе произошло столкновение четырёх автомобилей

Три человека погибли в массовой дорожной аварии во Владимирской области.Как сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в Ковровском районе произошло столкновение четырёх автомобилей. В ДТП попали Nissan, Lexus, УАЗ и ВАЗ.ДТП произошло около 7 часов утра по московскому времени на 24-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя.По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 32-летнего водителя и автомобилем ВАЗ, за рулём которого находился 28-летний мужчина. После этого с ВАЗ столкнулся двигавшийся в попутном направлении автомобиль УАЗ, которым управлял 49-летний водитель.На месте погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель УАЗ не пострадал.Из-за массовой аварии движение на трассе оказалось затруднено.