Задержаны шестеро подозреваемых в убийстве начальника центра Э по Ингушетии и его брата. Предполагаемого главаря группировки уже доставили в главное управление Следственного комитета. Скоро в Москву на допрос привезут и других фигурантов дела.

Задержаны шестеро подозреваемых в убийстве начальника центра "Э" по Ингушетии и его брата. Предполагаемого главаря группировки уже доставили в главное управление Следственного комитета. Скоро в Москву на допрос привезут и других фигурантов дела.Скрывались за высокими заборами – их выслеживали при помощи беспилотников. Под прикрытием бронемашин оперативники задержали участников ОПГ, которая организовала в Москве убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии."Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева", — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, врача-анестезиолога одной из московских клиник, убил киллер. На видео – он в красной куртке. Подбежал, сделал несколько выстрелов, в том числе – контрольные и скрылся с места преступления.Ему помогали сообщники, были на машине такси. Возможным исполнителем следствие считало Курейшу Картоева, который сейчас по данным СМИ скрывается за границей. Соучастники, Ахмед Карпиев и Гелани Костоев были задержаны. Как и предполагаемый заказчик преступления, руководитель этой преступной группы."6 декабря в Москве и Ингушетии проведена спецоперация, в входе которой был задержан руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять его соучастников", — рассказала Светлана Петренко.Хасана Полонкоева уже доставили в Следственный комитет. Из машины он выходил в сопровождении нескольких оперативников, спотыкаясь. Скрывал взгляд от камеры, небрежно надвинув на глаза черную шапку.По данным информагенств, Полонкоев в Ингушетии владеет сетью автозаправок. По версии следствия, заказное убийство было связано со служебной деятельностью Эльджаркиева."Он начал активную борьбу с организованной преступностью. Он ездил в регионе под охраной, а вы прекрасно понимаете, что, если человек находится под госзащитой, это говорит о том, что он проводил определенную работу оргпреступности. И я думаю, что мотивы произошедшего связаны с его профессиональной деятельностью", — рассказал Виталий Бородин, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.Розыск причастных к нападению лиц, а также иные следственные действия, продолжаются.