Компания УСК Мост, принадлежащая российскому бизнесмену Руслану Байсарову, начала сборку 870-тонного щита Herrenknecht S-517 Виктория.

Компания Руслана Байсарова проложит двухпутный тоннель между тремя станциями метро.В районе станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки тоннелепроходчики АО "УСК Мост" (структура ГК СК "Мост"), совет директоров которой возглавляет российский бизнесмен Руслан Байсаров, начали подготовку к работе гигантского щита Herrenknecht S-517 "Виктория". Когда сборка 10-метровой конструкции весом 870 тонн будет завершена, ее опустят в котлован монтажно-щитовой камеры. После чего "Виктория" проложит двухпутный тоннель на восточном участке БКЛ между станциями "Текстильщики", "Печатники" и "Нагатинский затон".Компания Байсарова на самом сложном участкеПо проекту, на Большой кольцевой линии предполагается построить 31 станцию и два электродепо. Эксперты подсчитали, что с нового кольца можно будет делать 19 пересадок на радиальные ветки, четыре — на МЦК, пять — на МЦД и 11 — на пригородные станции железной дороги. Первый участок БКЛ протяженностью 10,5 км уже был введен в эксплуатацию в феврале 2018 года. Тогда для пассажиров были запущены пять станций Третьего пересадочного контура: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк", каждую из которых ежедневно посещают примерно 250-300 тысяч пассажиров.Проходка других тоннелей БКЛ ведется с опережением графика, и к настоящему моменту выполнено больше 70% работ. Как отметил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, участок, на котором специалисты "УСК Мост" Руслана Байсарова будут выполнять большой объем строительно-монтажных работ, считается одним из наиболее сложных. Трудность, как отмечают эксперты, представляют водонасыщенные грунты, плюс к этому на поверхности располагаются железнодорожные пути и действующая Таганско-Краснопресненская ветка метро.Работа в графикеНакопленный опыт и профессиональные компетенции позволяют специалистам компании Руслана Байсарова справляться с самыми сложными задачами. Например, ранее десятиметровый щитовой ротор ТПМК "Виктория" (на фото) использовался при прокладке двухпутного тоннеля на Некрасовской линии. Как отмечают эксперты, эта розовая ветка метро в последующем станет рекордной по охвату населения, которому она улучшит транспортную доступность.С февраля по июль специалисты ГК СК Мост Байсарова трудились круглосуточно, прервав работы только один раз "на замену режущего инструмента". Таким образом, тоннепроходчикам удалось выдержать высокие темпы работы — максимально "Виктория" проходила до 450 метров в месяц. В результате меньше чем через полгода состоялась сбойка тоннеля, на которой присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, что подчеркивает значимость проекта для города.Сейчас щит-гигант "Виктория" переброшен на восточный участок Большой кольцевой линии, где готовится приступить к работе. Как рассказали специалисты, на строительстве третьего контура помимо "Виктории" используются еще три гигантских щита. Так, ТПМК "Победа" прокладывает участок от "Нагатинского затона" до "Кленового бульвара", ТПМК "Лилия" — тоннель от "Карамышевской" до "Мневников", ТПМК "Надежда" — тоннель до "Давыдково".Одна из последних новостей — в планах метростроевцев в конце 2019 — начале 2020 года открыть часть северо-восточного фрагмента кольца и Некрасовскую линию, в строительстве которой участвовала компания Руслана Байсарова.Проверенные временемРаботать строго в графике, а чаще даже с его опережением — в духе ГК СК Мост. В активе компании Байсарова больше 2500 сложных и масштабных объектов транспортной инфраструктуры по всей стране. Среди уже завершенных, такие уникальные объекты как:Вантовый мост на остров Русский, строившийся к саммиту АТЭС-2012 года, который имеет самый длинный в мире пролет среди мостов такой конструкции;К Зимней олимпиаде в Сочи компания построила автомобильную и железную дороги, соединившие Адлер и горно-климатический курорт "Альпика-Сервис". Сложнейший горный участок начинался на высоте 65 метров над уровнем моря, а заканчивался на 488 метрах;С нуля в период короткой навигации на Ямале был построен арктический порт Сабетта.Каждый из этих проектов стал визитной карточкой компании и свидетельствует о профессионализме ее специалистов. Традиционно большое внимание ГК СК Мост уделяет вопросам безопасности. А чтобы быть в курсе законодательной, нормативной и технической сфер строительства, регулярно организует отраслевые семинары и конференции, на которых обсуждаются передовые материалы и технологии.Как отмечают эксперты, с вхождением Байсарова Руслана в совет директоров "УСК Мост" компания получила дополнительный импульс к развитию. Тем более, что для воплощения в жизнь даже самых амбициозных начинаний у нее имеются все необходимые составляющие: материально-техническая база и высококлассные профессионалы.Быстро, качественно, удобноСпециалисты высоко оценивают личный вклад Руслана Сулимовича Байсарова в реализацию значимых для страны инфраструктурных проектов. В биографии бизнесмена много таких ярких моментов. Предприниматель родился в небольшом селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР 9 августа 1968 года. Его первые проекты были связаны с ресторанно-развлекательным бизнесом. Затем больше десяти лет он развивал нефтяную сферу и занимал руководящие посты в крупных столичных компаниях, занимающихся поставками топлива в столичный регион.В настоящее время в сфере интересов Байсарова Руслана масштабные проекты, которые в последующем должны кардинально изменить к лучшему жизнь многих российских регионов. Так, одна из структур предпринимателя — АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" — разрабатывает залежи угля в Республике Тыва.На Байкало-Амурской магистрали ГК СК Мост прокладывает вторую нитку тоннеля, которая почти в 2,5 раза увеличит пропускную способность на участке Дельбичинда — Дабан Восточно-Сибирской железной дороги.На завершающей стадии еще два стратегических объекта, расположенных на Дальнем Востоке. ГК СК Мост совместно с китайскими специалистами строит автомобильный и железнодорожный мосты через Амур. Как неоднократно заявлял бизнесмен, инфраструктурные ограничения, а попросту отсутствие дорог, не должны быть препятствием для развития богатых ископаемыми регионов. Ввод в строй всех этих значимых для развития региона объектов будет способствовать активизации товарооборота и укрепит позиции России на Дальнем Востоке.