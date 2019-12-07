Минг-Чи Куо, аналитик компании TF Securities, рассказал, что в 2020 году на рынке может появиться сразу пять новых моделей iPhone.

Минг-Чи Куо, аналитик компании TF Securities, рассказал, что в 2020 году на рынке может появиться сразу пять новых моделей iPhone.Ожидается, что это будут, во-первых, две трехкамерные новинки – с диагональю 6,7 и 6,1 дюйма, передает РИА Новости. Также будут выпущены два двухкамерных смартфона – с диагоналями 6,1 и 5,4 дюйма.Самой компактной будет пятая по счету модель, призванная заменить четырехдюймовый iPhone SE. Диагональ ее экрана будет не более 4,7 дюйма, а название, возможно, будет звучать как iPhone SE2. В отличие от предшественника, смартфон будет обладать более мощным процессором – А13. Именно этот аппарат будет выпущен в первой половине 2020 года.Остальные смартфоны Apple, скорее всего, представит во второй половине 2020 года. Все они будут работать с сетями 5G, уверен эксперт.