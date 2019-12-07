Вооруженные преступники убили исполняющего обязанности руководителя управления общественной безопасности 330-тысячного города Куэрнавака, столицы мексиканского штата Морелос.

Вооруженные преступники убили исполняющего обязанности руководителя управления общественной безопасности 330-тысячного города Куэрнавака, столицы мексиканского штата Морелос.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительство региона.Отмечается, что Хуан Давида Лопес был застрелен неизвестными в одном из центральных районов Куэрнавака.С января по октябрь 2019 года в Мексике наркомафией были убиты более 29 тысяч человек. Небывалый разгул организованной преступности в стране заставил президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора выступить 1 декабря с заявлением, в котором он заявил, что снижение уровня убийств является главной задачей, стоящей перед кабинетом министров.