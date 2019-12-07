В Москве 23-летний стритрейсер насмерть сбил трех человек. Свой автомобиль он назвал спящим демоном. Уточняется, что на Локомотивном проезде Mazda Xedos на полном ходу влетела в пешеходов. Двое ..

В Москве 23-летний стритрейсер насмерть сбил трех человек. Свой автомобиль он назвал "спящим демоном".Уточняется, что на Локомотивном проезде Mazda Xedos на полном ходу влетела в пешеходов. Двое погибли сразу, третий – в больнице. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Стритрейсер, которого часто задерживали за превышение скорости, хвастался своей любимой машиной. Утром парень развозил компанию по домам после очередной вечеринки. Сейчас с ним работают следователи, передает телеграм-канал Mash.