Фигуранты уголовного дела получали у неустановленного лица партию веществ неизвестного происхождения, после чего производили их расфасовку, однако при попытке незаконного сбыта были задержаны...

СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту попытки сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.Установлено, что фигуранты уголовного дела получали у неустановленного лица партию веществ неизвестного происхождения, после чего производили их расфасовку, однако при попытке незаконного сбыта были задержаны сотрудниками полиции.В ходе личного досмотра злоумышленников, в автомобиле на котором они передвигались, а также в ходе обыска по месту жительства одного из них, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещества, которые согласно заключению эксперта являются наркотическими средствами – метилэфедроном и кокаином, а также психотропным веществом – амфетамином, общей массой свыше 600 граммов.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Сотрудниками ОНК УВД по САО задержаны двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28