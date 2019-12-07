Учреждение культуры капитально отремонтировали

6 декабря в деревне Толпухово Собинского района после капитального ремонта открыт дом культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Ремонт в здании не делали с момента открытия дома культуры в 1986 году. В 2018-2019 годах на эти цели из областного и местного бюджета направлено свыше 30 млн рублей. В рамках нацпроекта «Культура» отремонтированы крыша, фасад здания, заменены окна дома культуры. В обновлённых помещениях установлено новое звуковое и световое оборудование, в зрительном зале на 300 мест заменены кресла. В здании установлена новая автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированы дополнительные камеры видеонаблюдения. Для маломобильных групп населения оборудован вход в здание.МБУК «Толпуховский СДК» обслуживает 25 деревень, в которых проживает около 3 тыс. человек. При этом работают в учреждении культуры всего 7 человек. Сейчас в доме культуры действуют 19 клубных объединений, в которых занимается 310 человек.