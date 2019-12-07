Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился матчем Анахайм Дакс – Вашингтон Кэапиталз. Гости одержали победу с результатом 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился матчем "Анахайм Дакс" – "Вашингтон Кэапиталз". Гости одержали победу с результатом 3:2.Столичный клуб повел в счете на 9 минуте после броска Тревиса Бойда, которому ассистировал Дмитрий Орлов. На 29 минуте Евгений Кузнецов реализовал численное преимущество и счет вырос до 2:0. Но "утки" сумели сначала сократить отставание, а в начале третьего периода сравняли счет. Но победа досталась "Кэпиталз". На 42 минуте победный гол провел Якуб Врана.Евгений Кузнецов забросил свою 12 шайбу. Теперь на его счету 29 очков – 12 полов и 17 передач. Александр Овечкин в этот раз результативных действий не совершил, а вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов просидел всю игру на скамейке.