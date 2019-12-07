В результате взрыва, прогремевшего в окрестностях города Пуэбла в одноименном штате в Мексике по меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 получили ранения.

В результате взрыва, прогремевшего в окрестностях города Пуэбла в одноименном штате в Мексике по меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. О ЧП сообщает издание Sol de Mexico.Как уточняется, раненых госпитализировали в больницы Пуэблы. Правоохранители сообщили о четырех погибших, но эта цифра может увеличиться.По предварительным данным, могли взорваться порох или пиротехника. Никаких других подробностей пока не сообщается. Власти также пока не прокомментировали случившееся.В Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов, взрывы пиротехники с летальным исходом нередки. Неделю назад в Тультепеке в результате взрыва на нелегальном складе пиротехники погибли молодой человек и малолетний ребенок. Пострадали дома, стоящие по соседству, напоминает РИА Новости.