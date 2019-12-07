Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него запланирована встреча с главой российского государства Владимиром Путины в рамках саммита, который состоится в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него запланирована встреча с главой российского государства Владимиром Путины в рамках саммита, который состоится в Париже.Украинский лидер рассказал: "Да, все двусторонние встречи будут у всех президентов". Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".Встреча лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Украине состоится во французской столице 9 декабря. В ней примут участие лидеры России, Украины, Германии и Франции.Ранее Владимир Зеленский заявил, что диалог с российским коллегой необходим потому, что без него реального продвижения по вопросу конфликта в Донбассе не будет.Также известно, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита встретится с украинским лидером после разговора с Путиным.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что если украинский глава поднимет вопрос о принадлежности Крыма, это не приведет к сворачиванию контактов, но какое-либо обсуждение данной темы невозможно.