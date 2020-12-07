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<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2020-200-let-afanasiyu-fetu.html" target="_blank">200 лет Афанасию Фету</a> - Почему поэт жил под двумя фамилиями, как ему удавалось совмещать творчество и сельское хозяйство и какие стихотворения спрашивают современные читатели? Об этом и многом другом рассказывает