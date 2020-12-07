Рабочее совещание на тему Развитие механизмов государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов проходило сегодня, 4 декабря в режиме видеоконференции.

Рабочее совещание на тему Развитие механизмов государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов проходило сегодня, 4 декабря в режиме видеоконференции.Участники совещания обсудили пакет законодательных изменений, которые призваны увеличить темпы привлечения частных инвестиций в реализацию региональных проектов цифровой экономики, а также повысить их коммерциализацию и эффективность. В видеоконференции приняли участие депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета ОКМО по муниципально-частному партнерствуАлексей Кобилев, замминистра Минстроя России Александр Козлов, замдиректора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Сергей Гончаров, руководитель центра развития инвестиций и ГЧП в цифровой экономике НИИ ВосходНадежда Кострюкова, руководитель департамента развития законодательства в сфере энергетики и инноватики Федерального государственного учреждения Российское энергетическое агентство Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Туликов,начальникотдела ГЧП Департамента развития сектора экономики МинэкономразвитияВиктор Чудов идругие заинтересованные в развитии государственно-частного партнерства лица. Модератором мероприятия выступил член Совета Федерации Константин Долгов.Понимая важность вносимых изменений, заинтересованные в предлагаемых законодательных новеллах специалисты и политики высказали свое мнение по формулировкам законопроекта.В своем выступлении депутат Госдумы РФ Алексей Кобилев обратил внимание участников, что с принятием 173-ФЗ созданы возможности для заключения концессионных соглашений в отношении объектов ИТ, включая государственные и иные информационные системы.Текущая нормативно-правовая база предусматривает возможность заключения соглашений в отношении объектов ИТ, в том числе государственных информационных систем. Оператором таких систем становится концессионер. Но остались не учтенными особенности создания и ввода в эксплуатацию систем, создаваемых на основании концессионного соглашения. Отсутствие положений, учитывающих такие особенности, создает определенные барьеры и риски.Несмотря на это, по состоянию на начало сентября 2020 года, Минкомсвязи насчитывает более 35 потенциальных концессионных проектов в сфере создания государственных ИТ-систем на федеральном и на региональном уровнях.Хочу отметить, что модель ГЧП, равно как и МЧП, является распространенной формой взаимоотношений для сфер, которые являются драйверами развития государственных институтов региональной экономики. Финансирование из госбюджета таких высокозатратных направлений, как цифровизация госуправления, находит серьезные препятствия в дотационных регионах. Да и не только в них – даже регионы-доноры сталкиваются с необходимостью в первую очередь финансировать социальные проекты и откладывают на потом задачу по формированию собственного цифрового пространства.Но затраты на создание или модернизацию, а также на повышение эффективности государственных цифровых сервисов может брать на себя бизнес, который планирует возвращать затраты за счет коммерциализации созданного им продукта. Какие направления могут быть переданы бизнесу? В первую очередь, это транспорт, сфера услуг, в том числе ЖКХ, телекоммуникации, здравоохранение и безопасность. И здесь механизм МЧП начинает буксовать в равной степени, как в IT проектах, так и в любых других сферах, - говорит Кобилев, продолжая, что в нынешнем контексте институт МЧП остро нуждается в упрочнении своего законодательного статуса и финансового положения.Среди очевидных проблем – действующее законодательство – считает Алексей Кобилев.