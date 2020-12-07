Беззаявительное продление льготы коснётся более 93 000 человек.

Во Владимирской области до 1 марта 2021 года продлевается беззаявительный порядок начисления пособий малоимущим семьям. Автоматическое продление льготы коснётся более 93 000 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Среди получателей семьи, которые получают: ежемесячное пособие в связи с рождением первого ребёнка; ежемесячные детские выплаты; компенсацию на питание беременных женщин, кормящих мам; деньги на детей до трёх лет; выплаты малоимущим многодетным парам.Иными словами, если субсидия оформлена с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года, то по истечении срока она не прекращается, а продлевается автоматически ещё на год.В обладминистрации добавили, что, инвалидам, срок переосвидетельствования которых попадает в период с 1 октября по 1 марта 2021 года, компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ продлевается на 6 месяцев.