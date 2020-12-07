уроженец села Фёдоровское рядовой Фёдор Еремеев погиб почти 78 лет назад.

Историческая справедливостьРодные знали, что он служил в 332-й стрелковой дивизии, которую сформировали в начале войны на территории Ивановской области из лучших рабочих и колхозников. В начале 1942 года дивизия воевала с фашистами. Наши земляки дошли до Велижа, где заняли оборонительные позиции. Схватки с оккупантами были яростными - к осени погибло почти 80% прежнего состава дивизии. Тогда же перестали поступать вести от Фёдора Еремеева.В сентябре этого года участники поисковых отрядов обнаружили его останки на месте боёв в Смоленской области.- Наши коллеги из Велижского района обнаружили останки красноармейца в стрелковой ячейке, запаханной на поле между деревнями Малое и Большая Ржава, - рассказывает председатель регионального совета поискового движения России во Владимирской области Вячеслав Казаков. - Мы смогли определить характер боя, в котором он погиб. Наши солдаты вырыли одиночные окопы на поле. Там их «накрыла» немецкая артиллерия, после чего противник занял территорию. При бойце нашли комплект обмундирования, снаряжение и личный солдатский «смертный» медальон. Мы вскрыли капсулу и извлекли записку. Время не пощадило бумагу, имя найденного бойца сохранилось чудом.Поисковики выяснили, что солдат был уроженцем Киржачского района. Буквально в тот же день они сообщили о находке меценату Евгению Фёдорову. При содействии местных властей, он оперативно нашёл родственников павшего красноармейца.- Представители киржачского бизнеса и АНО содействия духовному возрождениюобщества «Мирный Рассвет» не могли остаться в стороне, - говорит меценат Евгений Фёдоров. - При участии областной и районной администраций, мы торжественно захоронили останки Фёдора Еремеева, установили памятник, организовали поминки и другие сопутствующие мероприятия. Останки павшего героя торжественно провезли по Киржачской земле. По православной традиции футляр с его прахом ночь простоял в храме родного села. Есть вероятность того, что бойца крестили именно там.Поначалу воина хотели похоронить в братской могиле, которая располагается в центре Киржача. Но его родственники настояли, чтобы солдат обрёл покой на родном погосте, рядом с могилой супруги Марфы Васильевны. Фёдора Еремеева забрали в армию буквально на следующий день после свадьбы. Марфа была на 5-м месяце беременности. Второй раз замуж она так и не вышла - всю жизнь была верна погибшему мужу. Погребение завершило долгую дорогу домой...Высшая почесть- Про такие события говорят - «радость со слезами на глазах», -рассуждает координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Владимир Лялин. - Когда место погребения павшего солдата не изветсно, это всегда трагедия для родственников, это неоконченная история. В случае с Фёдором Ерёмеевым историческая справедливость восторжествовала. Павшего героя похоронили на родном погосте.Красноармейцу оказали высшие воинские почести - прощание прошло под ружейные залпы и оркестровую музыку. Прах павшего бойца захоронили на одном из самых видных участков сельского кладбища.- Я очень благодарен поисковикам, нашей администрации и лично Евгению Фёдорову, - говорит внук солдата Александр Еремеев. - Большое спасибо людям, которые вернули моего деда с земли, в которой он погиб в далёкие военные годы. Наша семья очень рада, что спустя 78 лет Фёдор Ерёмеев, наконец, вернулся домой. Я считаю, что его проводили со всеми почестями, которых он заслужил.