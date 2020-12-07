Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!РУБЛИ ДЛИНОЮ В КИЛОМЕТРЫ На дистанционное образование во Владимирской области направлено 68 миллионов рублейПРОКУРОРСКИЙ РЕЦЕПТ Прокуратура Владимирской области открыла «горячую линию» по проблеме лекарствТЕПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА В проблемном доме в микрорайоне Коммунар подключили отоплениеЦАРСКИЙ ПРОЕЗД Во Владимире выставлено Евангелие, с которым Николай II молился в БоголюбовоСЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ НА СЦЕНЕ Во Владимире вспоминают блистательного актёра Михаила Асафова