Избранный президент США Джо Байден занимает антироссийскую позицию, но Москва можечь извлечь из этого выгоду. Такое мнение высказал киевский политолог Игорь Лесев.

Избранный президент США Джо Байден занимает антироссийскую позицию, но Москва можечь извлечь из этого выгоду. Такое мнение высказал киевский политолог Игорь Лесев.Байден всегда занимал антироссийскую позицию, и не стоит ожидать, что он изменится, заявил эксперт. Вместе с тем политолог перечислил несколько плюсов, которые может вынести Москва из сотрудничества с новой вашингтонской администрацией.По мнению Лесева, приход в Белый дом мобилизует российскую элиту и заставит ее консолидировать ресурсы для укрепления страны. В качестве примера он привел политику импортозамещения.В отличие от Дональда Трампа, к которому с начала президентства приклеился ярлык "агента Кремля", с Джо Байденом можно будет хоть о чем-то договариваться, считает политолог. Тем для обсуждений много: ракеты средней и малой дальности, договор об открытом небе, ядерная сделка с Ираном, перечислил эксперт.Что касается постсоветского пространства, то США продолжат прежнюю политику, прогнозирует Лесев. Новая администрация Белого дома будет давить на белорусские власти и стараться не допустить интеграции с Россией.На окончание конфликта на востоке Украины Лесев тоже призвал не надеяться. "С Донбассом, уверен, останется нынешняя ситуация, которая полностью устраивает США", – цитирует эксперта "Украина.ру".Ранее американский дипломат Дэниел Фрид , что Джо Байден готовит удар по российской банковской системе. Вашингтон продолжит раскручивать тему вмешательства Москвы в выборы, заявил он.Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов в суде, но безуспешно. 24 ноября он распорядился начать процесс передачи власти.Издание "CNN" запилило эксклюзив с Байденом.Опять Россия и Китай создают Америке проблемы, опять Байден спит.— Почти СовФед (@fedsovetov)