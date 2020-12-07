Искусство объединяет. С 10 по 13 декабря в Суздале пройдёт уже 16 по счёту международный фестивальный проект «Звёздные врата». Чем славен этот конкурс вокалистов, что получают победители и как

Искусство объединяет. С 10 по 13 декабря в Суздале пройдёт уже 16 по счёту международный фестивальный проект «Звёздные врата». Чем славен этот конкурс вокалистов, что получают победители и как организаторам удалось провести столь значимое событие вживую в этом не простом пандемийном году. У нас в гостях Дарья Сёмина-Курпаяниди, директор фестиваля и Вячеслав Мокану, режиссёр фестиваля.