Гостями онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ 5 декабря стали ведущие политики страны, руководители госкорпораций, директора крупных коммерческих брендов и звезды театра и кино. В ходе мероприятия, продлившегося 35 часов, они снимали с новогодней елки заявки участников ежегодной Всероссийской акции Елка желаний.

Гостями онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ 5 декабря стали ведущие политики страны, руководители госкорпораций, директора крупных коммерческих брендов и звезды театра и кино. В ходе мероприятия, продлившегося 35 часов, они снимали с новогодней елки заявки участников ежегодной Всероссийской акции "Елка желаний".Программа марафона #МЫВМЕСТЕ вместила в себя развлекательные мероприятия, выступления спикеров, мастер-классы, репортажи о главных волонтерских событиях года, телемосты с зарубежными странами и поздравления российских звёзд шоу-бизнеса. Особого внимания заслуживает акция "Елка желаний".В течение всего дня участники марафона снимали с новогодней елки открытки, в которых были записаны желания, оставленные детьми-сиротами, людьми с ограниченными возможностями, детьми из семей с низкими доходами и другими требующими особого внимания людьми.В акции приняли участие: Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора АНО "Россия-страна возможностей" Владислав Даванков, актер театра и кино Евгений Миронов, генеральный директор и соучредитель лейбла "Блэк стар" Павел Курьянов и многие другие.Кроме того, участие в "Елке желаний" принял и президент России Владимир Путин. Исполняет желания участников акции он уже третий год подряд. На этот раз российсий лидер снял с новогодней елки записку десятилетнего Александра Колясникова из Тулы. Мальчик мечтает обнять настоящую панду.Кроме того, взял политик и открытку девятилетнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска. Он поделился своей мечтой попасть на Красную Площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент.Напомним, акция "елка желаний" проводится ежегодно с 2018 года. В 2019 году ее участникам удалось исполнить более 7,5 тысячи желаний. В 2020 году заявки принимаются в период с 16 ноября по 15 декабря. Уже сейчас зарегистрировано свыше 12 тысяч обращений. Исполнять новогодние желания партнеры акции и другие неравнодушные люди будут уже 5 декабря по 28 февраля 2021 года.Стать участником акции "Елка желаний" могут стать граждане России и люди, имеющие вид на жительство в нашей стране, которые попадают под следующие определения:Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет,Граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет,Дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума,Дети (от 3 до 17 лет) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.В рамках акции нуждающиеся в особой заботе дети и взрослые смогут рассчитывать на такие подарки, как развивающие материалы и книги, игрушки, товары для хобби, одежда, цифровая техника, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты.Могут исполнить на "Елке желаний" и нематериальные желания. Речь идет об исполнении какой-либо роли(например, "я хочу стать машинистом поезда"), путешествие (например, "я хочу побывать в Москве"), цель (например, "я мечтаю побывать на новогоднем шоу") или встреча (например, "я мечтаю встретиться с кумиром").Подать заявку на участие или присоединиться к акции в качестве партнера можно на сайте .