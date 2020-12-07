Исполняющим обязанности директора ДИЗО назначили первого заместителя директора этого департамента Игоря Лапина.

Исполняющим обязанности директора ДИЗО назначили первого заместителя директора этого департамента Игоря Лапина.Временный руководитель выразил уверенность, что на сегодняшний день деятельность ведомства эффективно организована, коллектив продолжает работать и решать поставленные перед ним задачи в полном объёме.На ближайшую перспективу работе ДИЗО предполагаетсяактивизировать усилия по обеспечению понятности и прозрачности закупочной деятельности и конкурсных процедур. Тщательно проверят все находящиеся в работе контракты и подряды на общую сумму стоимости товаров, работ, услуг свыше 50 млн рублей, - в порядке ревизии.Напомним, что директор департамента госимущества и земельных отношений Панфилов П.В. обвиняется в том, что, являясь директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, в декабре 2019 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 9 384 433 рублей 60 копеек.Также решено усилить взаимодействие с Законодательным Собранием по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере управления государственным имуществом, в частности закона о приватизации."Он должен быть всесторонне и всеобъемлюще проработан, из него следует исключить все правовые пробелы. Тем более что в ряде случаев они квалифицируются как коррупциогенные факторы», – отметил первый замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.Он также предложил не дожидаться доведения закона о приватизации до требуемого, должного состояния и инициировать обсуждение прогнозного плана приватизации в рамках созданной Законодательным Собранием рабочей группы.Павла Панфилова заключили под стражу до 24 январяЗадержанный Павел Панфилов доставлен в судПоявились первые подробности задержания директора владимирского ДИЗОДиректор имущественного департамента Владимирской области Павел Панфилов арестован