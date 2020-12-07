Капитальный ремонт крыши превратился для людей в испытание. Жители одного из домов на улице Даргомыжского уже несколько недель живут с разобранной крышей. ( ул. Даргомыжского ) Дом 1962 года

Капитальный ремонт крыши превратился для людей в испытание. Жители одного из домов на улице Даргомыжского уже несколько недель живут с разобранной крышей. ( ул. Даргомыжского ) Дом 1962 года постройки дождался капремонта, но что это может принести неудобства жильцы не думали. В один из дней им отключили газ из-за перекладки вентканалов, но предупреждать жильцов об