Подписание любых договоренностей с Александром Лукашенко обернется для Кремля серьезными неприятностями и проблемами в будущем. Такую точку зрения высказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Подписание любых договоренностей с Александром Лукашенко обернется для Кремля серьезными неприятностями и проблемами в будущем. Такую точку зрения высказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.В России распространено мнение, что ослабленного политическим кризисом Лукашенко можно легко склонить к интеграции. Этту точку зрения эксперт считает ошибочным.Политолог напомнил, что белорусский лидер потерял значительную часть легитимности в глазах общества. Потому любые договоренности с ним, в том числе об интеграции в рамках Союзного государства, могут спровоцировать в республике антироссийские волнения, предупредил Болкунец.Кризис в Белоруссии невозможно преодолеть через интеграцию с Россией, считает эксперт. Необходим конституционный транзит власти, политические и экономические реформы, убежден политолог.На его взгляд, оптимальным решением будет проведение референдума и внесение поправок в Конституцию. Болкунец уверен: часть полномочий президента необходимо передать парламенту и региональным властям.Белорусская конституционная реформа – в интересах России, считает политолог. Только Москва может обеспечить плавный транзит власти в республике и гарантии безопасности для Лукашенко, написал Болкунец в своей статье на сайте журнала "Форбс".О политической реформе Александр Лукашенко говорил на встрече с Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи. Белорусский лидер анонсировал создание рабочей группы, которая займется этими вопросами. Президент России поддержал коллегу.Ранее в белорусских телеграм-каналах прошла информация о том, что реформы могут начаться в конце января. На это время запланирован созыв Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко не исключал принятия решения о досрочных президентских выборах.