Результаты работы археологов в Муроме за 20 лет свидетельствуют о невысокой степени разрушения города и колоссальном научном потенциале его культурного слоя.

Профильная госинспекция признала «Древнерусский город Муром» объектом культурного наследия регионального значения.«Результаты работы археологов в Муроме за 20 лет свидетельствуют о невысокой степени разрушения города и колоссальном научном потенциале его культурного слоя», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Историки, краеведы и эксперты провели большую исследовательскую работу. Они подготовили исторические, архивные документы, тщательно обследовали здания, выявили наиболее ценные элементы в типовой застройке Мурома.«Город сохранил главную особенность – исторический ландшафт с характерными географическими и природными условиями – холмами, долинами, береговой линией реки Оки с раскрывающимися панорамами на исторический центр. Эти природные элементы составляют естественное обрамление ансамблей и памятников архитектуры. Создают неповторимый образ его исторической части», – рассказала архитектор, историк Татьяна Козлова.Добавим, что для утверждённого объекта установлены границы и определённые требования по застройке в черте исторической части Мурома.