Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить длинные новогодние праздники. Идею депутата Госдумы оценил телеведущий Александр Мясников.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить длинные новогодние праздники. Идею депутата Госдумы оценил телеведущий Александр Мясников.Врач раскритиковал предложение своего коллеги. По мнению телеведущего, предстоящие новогодние праздники – единственное светлое пятно в жизни россиян. "На здоровье граждан плохо влияет изоляция", – подчеркнул Александр Мясников.Специалист уверен: слова Геннадия Онищенко только спровоцируют недовольство среди россиян. В своем телеграм-канале Мясников порекомендовал бывшему руководителю Роспотребнадзора почаще общаться с простыми гражданами.Телеведущий также не согласился с утверждением, что от длинных праздников страдает экономика. Мясников отметил, что в нынешних условиях такие слова звучат неумно. "Он (Геннадий Онищенко. – Прим.ред.) последний год где был?", – возмутился врач.Ранее экс-глава Роспотребнадзора заявил, что январские праздники негативно сказываются на здоровье граждан. По его словам, первые дни нового года – самый напряженный период для работников скорой помощи.И если раньше масштаб алкогольных отравлений и травм в праздники смягчался за счет того, что многие россияне улетали в другие страны, то в наступающем году такого не будет, выразил мнение Геннадий Онищенко в беседе с .Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!