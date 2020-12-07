Для принятия мер по обеспечению комфортной и бесперебойной работы образовательных организаций по поручению губернатора области были выделены 68 млн 647 тыс. рублей в рамках программы «Информационное общество».

Для принятия мер по обеспечению комфортной и бесперебойной работы образовательных организаций по поручению губернатора области были выделены 68 млн 647 тыс. рублей в рамках программы «Информационное общество».На эти деньги проведено:расширение каналов передачи данных в Региональный центр обработки данных (РЦОД) системы образования до 10 Гбит/с;модернизация серверной инфраструктуры РЦОД (закупка и установка серверов, систем хранения данных);масштабирование и доработка региональной среды электронного и дистанционного обучения;разработка модуля «Оценка образовательных достижений обучающихся Владимирской области»;доработка модуля «Региональный банк инновационных педагогических практик» в части создания подсистемы «Цифровой урок» (для обеспечения онлайн взаимодействия обучающихся).Дляобеспечения инструктивно-методического и организационного сопровождения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях региона организована система поддержки на базе Владимирского института развития образования (Центр цифровой трансформации образования).Оно предназначено для руководителей, педагогов, учащихся образовательных организаций, родителей. Центром регулярно проводятся вебинары по вопросам применения региональной платформы для организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.Напомним, что работа по созданию и развитию региональной системы электронного и дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО):