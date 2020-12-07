Безопаснее всего в этом году ездили водители на Skoda Karoq и Nissan Patrol.

Аналитики страховой компании «Согласие» изучили статистику по страхованию автокаско кроссоверов и внедорожников и пришли к выводу, что безопаснее всего в этом году ездили водители на Skoda Karoq и Nissan Patrol – частота убытков* у них оказалась самой низкой (3,2% и 6,1% соответственно). Первую тройку машин повышенной проходимости, которые водят аккуратные автовладельцы, замыкает «Нива» (8,1%).На четвертом месте в рэнкинге Kia Seltos, на пятом – Hyundai ix55. Далее следуют Renault Arkana и Hyundai Tucson (6 и 7 места соответственно). Последние места в первой десятке занимают Renault Duster, Kia Sportage и Renault Kaptur.В «Согласии» застрахованы порядка 50 моделей автомобилей повышенной проходимости. В январе-сентябре 2020 года компания выплатила клиентам, застраховавшим их по договорам автокаско, 1,2 млрд руб. В среднем в одном страховом случае таким авто наносится ущерб на сумму 74 тыс. руб.«Согласие» напоминает, что водителю на любом авто пригодится в дороге смартфон с мобильным приложением «Согласие страхование». Клиенту, попавшему в ДТП, не нужно звонить в компанию для заявления о наступлении события и приезжать в офис за направлением на ремонт – он может отправиться сразу на СТОА, взяв с собой оригиналы необходимых документов. Мобильное приложение «Согласие Страхование» доступно в App Store и Google Play.*Частота убытков – это число убытков по действующим договорам автокаско у водителей с этим автомобилем, деленное на общее число действующих договоров у водителей с этим автомобилем.