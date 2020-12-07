Специалисты продолжают заниматься ликвидацией последствий ЧП.

Опубликованы результаты забора проб грунта с места у станции Новки. Эксперты ГЖД провели исследования и написали в заключении, что нормы на участке разлива нефтепродуктов превышены в четыре раза.Специалисты продолжают заниматься ликвидацией последствий ЧП. Экологическая ситуация за пределами дамбы, которая локализовала очаг поражения, стабильная и опасений не вызывает. Заражённая почва ежедневно вывозится с места происшествия.В воздухе и воде превышения допустимых показателей не выявлено. Экологический мониторинг будет проводиться до полной ликвидации последствий схода цистерн с железной дороги. Планируется, что работы завершат до конца 2020 года.«Делается всё возможное, чтобы не было санкций. Идёт локализация», — отметила начальник участка производства экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды ГЖД Елега Горшкова.16 ноября в 14:07 на перегоне Новки-1–Тереховицы с путей сошли 35 из 54 вагонов ж/д состава. В результате произошедшего погиб 51-летний дорожный мастер. Возбуждено уголовное дело.