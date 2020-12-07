На месте схода вагонов содержание нефтепродуктов в почве превышено в 4 раза. Стали известны результаты первых анализов проб грунта в районе станции Новки-1. Напомним, 16-го ноября там

На месте схода вагонов содержание нефтепродуктов в почве превышено в 4 раза. Стали известны результаты первых анализов проб грунта в районе станции Новки-1. Напомним, 16-го ноября там опрокинулись 33 вагона, из 6-ти цистерн вылился мазут. Произошло повреждение железнодорожного полотна в обе стороны. Также из-за схода состава погиб 51-летний дорожный рабочий. Его придавило цистерной. На два