Математики просчитали, что пик волны эпидемии коронавируса в России ожидается 21–22 декабря. В этот период число зараженных может составить от 514 до 517 тысяч человек.

Математики просчитали, что пик волны эпидемии коронавируса в России ожидается 21–22 декабря. В этот период число зараженных может составить от 514 до 517 тысяч человек.Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Виктор Захаров отметила, что в апреле-мае еще не было статистики о динамике COVID-19. Хотя для уже известных ранее человечеству вирусов такая статистика есть.По словам специалиста, математикам нужно было разработать новый подход и новую модель. Ее особенность в том, что для прогнозирования эволюции пандемии коронавируса в России она использует данные о других странах, где эпидемия началась раньше, передаетУченые сделали и прогнозы для Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно их подсчетам, два мегаполиса уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни. Исследователи ожидают пика заболеваемости в столице 10–12 декабря.К этих числах количество одновременно болеющих составит 149–151 тысячу человек. А в Санкт-Петербурге пик прогнозируется 15–16 декабря. В эти дни число пациентов достигнет примерно 65 тысяч.По состоянию на 7 декабрязаболели 2 460 770 человек. Умерли от инфекции 43 146, выздоровели – 1 937 738 граждан.