Бремя оплаты услуг по теплоснабжению будет нести застройщик.

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин в соцсетях сообщил о том, что в проблемном доме в микрорайоне «Коммунар» дали отопление. Напомним, что здание до сих пор не введено в эксплуатацию из-за . Бремя оплаты услуг по теплоснабжению будет нести застройщик.Ранее девять семей, которые уже переехали в дом №19 на улице Центральной, отапливали квартиры электронагревательными приборами. В многоэтажке построена индивидуальная котельная, но на зиму 2020-2021 её решили подключить к общегородским коммуникациям.Теперь, чтобы узаконить новостройку, владимирские власти хотят внести изменения в проект по охранным зонам областного центра, которые повысят предел с 21 до 27 метров.Дом вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются 94 обманутых семьи, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей.Добавим, что областной Следственный комитет .