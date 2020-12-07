Проблемы Суходольского ФАПа. Почему люди обходят его стороной, а фельдшеры там надолго не задерживаются. ( Суздальский район, с.Суходол ) Звучное название ФАП вряд ли подойдет этому строению.

Проблемы Суходольского ФАПа. Почему люди обходят его стороной, а фельдшеры там надолго не задерживаются. ( Суздальский район, с.Суходол ) Звучное название ФАП вряд ли подойдет этому строению. Обветшалая халупа с перекосившимися дверями больше напоминает заброшенную ночлежку. Рядом – туалет-страшилка. Туда лучше не заглядывать. Местные жители рассказывают, что фельдшерско-акушерский пункт не видел капремонта с момента постройки.