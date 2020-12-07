Следствие объединило в одно дела экс-директора госдепартамента имущества его бывшего заместителя Оксаны Власенко в одно уголовное дело о получении взяток от строительных компаний при получении подрядов на возведение соцобъектов.
Следствие объединило в одно дела экс-директора госдепартамента имущества его бывшего заместителя Оксаны Власенко в одно уголовное дело о получении взяток от строительных компаний при получении подрядов на возведение соцобъектов.
Напомним, что директор департамента госимущества и земельных отношений был арестован на прошлой неделе по подозрению
в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Органами предварительного следствия Панфилов П.В. обвиняется в том, что, являясь директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, в декабре 2019 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 9 384 433 рублей 60 копеек.
Он заключен под стражу до 24 января.
В свою очередь, работавшая с ним Оксана Власенко была арестована ранее по обвинению в получении 1, 5 миллиона рублей за
за содействие строительной компании в победе на аукционе на строительство ФОКа в Киржаче. затем обвинение было дополнено еще несколькими сходными эпизодами.
Павла Панфилова заключили под стражу до 24 января
Задержанный Павел Панфилов доставлен в суд
Появились первые подробности задержания директора владимирского ДИЗО
Директор имущественного департамента Владимирской области Павел Панфилов арестован