Следствие объединило в одно дела экс-директора госдепартамента имущества его бывшего заместителя Оксаны Власенко в одно уголовное дело о получении взяток от строительных компаний при получении подрядов на возведение соцобъектов.

Следствие объединило в одно дела экс-директора госдепартамента имущества его бывшего заместителя Оксаны Власенко в одно уголовное дело о получении взяток от строительных компаний при получении подрядов на возведение соцобъектов.Напомним, что директор департамента госимущества и земельных отношений был арестован на прошлой неделе по подозрениюв совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.Органами предварительного следствия Панфилов П.В. обвиняется в том, что, являясь директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, в декабре 2019 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 9 384 433 рублей 60 копеек.Он заключен под стражу до 24 января.В свою очередь, работавшая с ним Оксана Власенко была арестована ранее по обвинению в получении 1, 5 миллиона рублей заза содействие строительной компании в победе на аукционе на строительство ФОКа в Киржаче. затем обвинение было дополнено еще несколькими сходными эпизодами.Павла Панфилова заключили под стражу до 24 январяЗадержанный Павел Панфилов доставлен в судПоявились первые подробности задержания директора владимирского ДИЗОДиректор имущественного департамента Владимирской области Павел Панфилов арестован