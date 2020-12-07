Из окна на четвертом этаже одного из домов на улице Поселок Текстильщиков в городе Зарайск Московской области из окна выпала девушка 1999 года рождения, передает сайт . Сообщается, что ее ..

Из окна на четвертом этаже одного из домов на улице Поселок Текстильщиков в городе Зарайск Московской области из окна выпала девушка 1999 года рождения, передает сайт "". Сообщается, что ее сбросил вниз ранее судимый мужчина. Ссора между ними вспыхнула во врем застолья. Сообщается, что во время задержания подозреваемый был пьян. Подробности произошедшего устанавливаются.