Организаторы волонтёрской акции продемонстрировали своё новое творение.

Редакция «33Live.Ru» уже рассказывала читателям о . Место оленей в ней занимает квадроцикл. Роль саней - выполнит автоприцеп.Как и в 2019 году в праздничной упряжке волонтёры будут развозить новогодние подарки для детей. Один из главных идейных вдохновителей акции – Василий Калинин, который на днях представил свой новый болид.В прицепе он установил сиденья от автомобиля. Стенки из фанеры покрашены яркой краской, решается вопрос с украшениями в виде иллюминации. Готовиться к мероприятию организаторы начали месяц назад. Творческая группа трудилась над созданием праздничной кареты не только в выходные дни, но и после работы. Бывало, что задерживались до 23 часов вечера. Скоро новогодняя карета отправится в своё путешествие - на раздачу детям новогодних гостинцев.Напомним, что подарки для юных гусевчан приобретаются на средства, собранные жителями. Любой желающий может внести свою лепту в организацию праздника. Интересующие вопросы можно задать по номеру телефона: 8(920)-913-06-50.