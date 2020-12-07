Новому руководителю поручено разобраться в госзакупках и проработать закон о приватизации.

В администрации Владимирской области озаботились работой «обезглавленного» департамента имущественных и земельных отношений. Номинально руководит ведомством , но ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО по подозрению в получении откатов за госконтракты.Таким образом, на время разбирательств исполнять обязанности руководителя подразделения будет Игорь Лапин. Перед чиновником поставили две задачи.«Активизировать усилия по обеспечению понятности и прозрачности закупок и конкурсных процедур. Всё должно быть проведено безупречно», - потребовал от своих подчинённых замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.Для этого специалисты проведут ревизию все контрактов и подрядов, цена которых – выше 50 млн рублей.Второе приоритетное направление работы – налаживание взаимодействия с Заксобранием региона и проработка закона о приватизации госимущества. Напомним, что он отправлен на . Игоря Лапина попросили инициировать заседание рабочей группы, созданной при областном парламенте, где обсудить все проблемные вопросы.