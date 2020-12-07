Обращения принимаются по телефону 8(4922)32-71-25

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области о том, что в региональном надзорном ведомстве с этого дня начала работу специальная телефонная линия, дозвонившись на которую все желающие смогут оставить своё обращение по поводу лекарственного обеспечения в период пандемии коронавирусной инфекции.Обращения принимаются по телефону 8(4922)32-71-25 в рабочее время с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00. до 14.00 (ежедневно), в пятницу - с 9.00 до 16.45.