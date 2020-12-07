Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) определили победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020». Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии вручения «Премии Рунета», которая прошла в Москве 3 декабря. Ежегодный конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и ПФР для пользователей