А во Владимире — почти вдвое.

А во Владимире — почти вдвое.Об этом говорят цифры, опубликованныеВ ноябреобластном центреумерло 610 человек, в прошлом году эта цифра составляла всего377 человек.Тенденция к увеличению смертности прослеживается и в целом по области. В ноябрев регионе скончались 2 537 человек.В среднем за ноябрь в последние пять лет этот показатель равняется1724. То есть, более чем на 800 смертей меньше.Прирост смертности в диапазоне от 30 до 50 процентов наблюдается почти во всех районах Владимирской области.При этом за все время пандемии официально погибло от коронавируса только 347 человек.