А во Владимире — почти вдвое.
А во Владимире — почти вдвое.
Об этом говорят цифры, опубликованные
В ноябре
областном центре
умерло 610 человек, в прошлом году эта цифра составляла всего
377 человек.
Тенденция к увеличению смертности прослеживается и в целом по области. В ноябре
в регионе скончались 2 537 человек.
В среднем за ноябрь в последние пять лет этот показатель равняется
1724. То есть, более чем на 800 смертей меньше.
Прирост смертности в диапазоне от 30 до 50 процентов наблюдается почти во всех районах Владимирской области.
При этом за все время пандемии официально погибло от коронавируса только 347 человек.