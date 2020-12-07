Действующий президент США Дональд Трамп собирается устроить провокационное шоу в день инаугурации своего противника Джо Байдена. Планы политика на 20 января раскрыли журналисты.

Действующий президент США Дональд Трамп собирается устроить провокационное шоу в день инаугурации своего противника Джо Байдена. Планы политика на 20 января раскрыли журналисты.Бизнесмен хочет пропустить церемонию вступления Джо Байдена в должность главы государства. Как утверждают осведомленные источники, утром 20 января Дональд Трамп может покинуть Белый дом на вертолете и отправиться во Флориду, чтобы принять участие в крупном митинге.Во время мероприятия политик, скорее всего, объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента Соединенных Штатов. Журналист американского портала Axios назвал план Трампа "грандиозным финалом".Отметим, что представители действующего президента отказались комментировать эту новость. По словам пресс-секретаря Джадда Дира, Дональд Трамп сообщит гражданам о своих планах на день инаугурации соперника, как только определится.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. Подсчитано большинство голосов. Ведущие американские СМИ предварительно объявили победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Напомним, что так и не признал своего поражения. Политик обвинил оппонента в фальсификации голосов в некоторых штатах и потребовал провести расследование. Бизнесмен настаивает на том, чтобы голоса были пересчитаны.