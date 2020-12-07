"Полицейские Юго-Восточного административного округа города Москвы задержали троих граждан по подозрению в хищении у пенсионера 900 тысяч рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские Юго-Восточного административного округа города Москвы задержали троих граждан по подозрению в хищении у пенсионера 900 тысяч рублей.В органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве обратился 85-летний мужчина. Он пояснил, что по дороге в банк к нему подошел незнакомец и предложил подвезти до нужного адреса. Заявитель согласился и сел в машину, в салоне которой находились еще двое граждан. Подъехав к банку, пенсионер прошел внутрь, а новые знакомые остались ждать на улице. Когда пожилой мужчина вернулся, они предложили помочь ему в пересчете полученных денег, а затем подвезли до места жительства. Только дома потерпевший обнаружил, что вместо настоящих банкнот получил обратно пачки купюр так называемого банка приколов.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое безработных молодых людей и женщина.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео