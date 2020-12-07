Оперативный штаб опубликовал в понедельник новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. Общее число инфицированных в стране выросло на 28 142.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2020-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-prevysil-28-tysyach.html" target="_blank">Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч</a> - Оперативный штаб опубликовал в понедельник новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. Общее число инфицированных в стране выросло на 28 142.
[url=https://33live.ru/novosti/07-12-2020-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-prevysil-28-tysyach.html]Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч[/url] - Оперативный штаб опубликовал в понедельник новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. Общее число инфицированных в стране выросло на 28 142.