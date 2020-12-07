Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сделала новое заявление. Политик вновь высказалась об Александре Лукашенко и последствиях, которые влечет его деятельность.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сделала новое заявление. Политик вновь высказалась об Александре Лукашенко и последствиях, которые влечет его деятельность.В начале этого года Светлана Тихановская и думать не могла, что станет одной из популярных личностей в мире. Но по стечению обстоятельств обычной домохозяйке пришлось принять участие в президентских выборах. Впоследствии она завоевала уважение многих граждан Белоруссии.Всего за несколько месяцев Тихановская стала уверенным политическим деятелем, который налаживает контакты с европейскими лидерами. Оппозиционер надеется, что потерявший легитимность Лукашенко вскоре покинет пост президента, и в республике начнется новая жизнь.По мнению Светланы Георгиевны, Александр Григорьевич – главный тунеядец в стране. Из-за его "самозанятости" республика несет миллионные убытки, уверен оппозиционер. Тихановская напомнила, что в Белоруссии увольняют честных и порядочных людей, а предприниматели вынуждены бежать в другие страны в надежде сохранить бизнес."Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране", – заявила она.Согласно данным Центризбиркома, 9 августа Светлану Тихановскую поддержали всего 10% избирателей, а Александра Лукашенко – 80%. По этой причине в Белоруссии до сих пор происходят акции протеста. Люди требуют, чтобы Батька покинул пост, а также проведения новых президентских выборов и освобождения политзаключенных.