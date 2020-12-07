В этот день, 92 года назад родился почётный гражданин Владимира Тихон Степанович Сушков.

В этот день, 92 года назад родился почётный гражданин Владимира Тихон Степанович Сушков.Гвардии лейтенант Тихон Сушков служил связистом в 53-ей отдельной стрелковой бригаде. Войска Невской оперативной группы Ленинградского и правого крыла Волховского фронтов развернули наступление на Синявинском направлении. Противник упорно сопротивлялся. Тихон Сушков сорок дней не уходил с передовой. Обеспечивал связь комбрига с батальонами. Лейтенант под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника выходил на линию, находил и устранял обрывы кабеля. В одном таких боев ему пришлось буквально зубами соединять провода, чтобы обеспечить связь. Был тяжело ранен. За проявленное мужество Тихона Сушкова в 43-м представили к Ордену Красной Звезды. Главной наградой за тот бой стала жизнь - его спасла 19- летняя медсестра Анна. Хрупкая девушка на себе вынесла его с поля сражения. И стала его женой.Людмила Сушкова, дочь:Она ему говорит. Ну что ты такой молодой, а все теряешь сознание. Тебе еще жить да жить! Он успел ей сказать : Подожди! Я на тебе женюсь!Послевойны Сушковы приехали во Владимир. Тихон Степанович стал председателем облисполкома. Современный областной центр, можно сказать, возводился при нем. Строительство концертных залов, театров и кинозалы, дворцов культуры - его идея. В мирной жизни Анна Васильевна всегда была в тени мужа. Занималась семьей, воспитанием детей. И все время работала. Профессии медсестры она оказалась верна до конца. Вместе Сушковы прожили долгих счастливых 55 лет.